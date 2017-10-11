«Нечто» вылезло из унитаза в квартире в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге дикий неопознанный зверек перепугал целую семью. Он вылез из унитаза.

Как пишет «Новый День», житель Екатеринбурга описал произошедшее в паблике в соцсети и даже предоставил фото странного животного.





Мужчина рассказал, что увидел у унитаза грязные следы. Сначала подумал, что нахулиганили дети, однако потом заметил, что следы ведут в угол, где сидело непонятное грязное животное. Семья выгнала зверька лентяйкой на улицу.





Подписчики паблика поделились мнением, что зверек похож на куницу и его мог утопить кто-то из соседей. В любом случае, хозяева квартиры были напуганы. Но, возможно, и само животное испытало стресс.







Фото: Инбург