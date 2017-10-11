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Новости Нижнего Тагила

Нетрезвый свердловчанин угнал трактор с целью доехать до автобусной остановки

11 октября 2017, 08:00Добавить новость
город,курьезы,полиция,Россия,Свердловская область,транспорт,штраф,угон,трактор,Ирбит
Нетрезвый свердловчанин был задержан полицейскими за угон трактора. Транспортное средство понадобилось нарушителю с целью добраться до соседнего посёлка в Ирбитском районе.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что некий мужчина пытается угнать трактор её супруга. За рулём находился 45-летний безработный местный житель. Он признался, что распивал алкоголь у друзей, как вдруг решил поехать в соседний поселок, до которого порядка 10 км.

В качестве транспортного средства он выбрал трактор, который он заприметил, прогуливаясь по улице, затем просто завел технику и поехал. Он отметил при допросе, что собирался доехать лишь до автобусной остановки. 

 

Полицейские также установили, что у мужчины не было водительского удостоверения, а срок удостоверения тракториста-машиниста истёк. Горе-водителю грозит арест до 15 суток либо штраф до 30 тысяч рублей, передает E1.ru.

 
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