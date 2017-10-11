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Новости Нижнего Тагила

Студия «Москино» будет снимать художественный фильм в Нижнем Тагиле

11 октября 2017, 07:00Добавить новость
город,культура,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,искусство,фильм,мосфильм
Нижний Тагил станет одной из съёмочных площадок для фильма «Ненастье», созданием которого займётся киностудия «Москино» на базе киноконцерна «Мосфильм».

Сценарий киноленты написан по одноименному роману Алексея Иванова. Действие разворачивается в период с 1985 по 1999 год. В основе фильма повествование о воинах-афганцах, вернувшихся с войны и живущих в «новой» России.

Режиссер-постановщик картины – Сергей Урсуляк, лауреат множества государственных наград в области киноискусства.

Помимо Нижнего Тагила «Ненастье» будут снимать и в других индустриальных городах Свердловской области, передает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

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