Студия «Москино» будет снимать художественный фильм в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил станет одной из съёмочных площадок для фильма «Ненастье», созданием которого займётся киностудия «Москино» на базе киноконцерна «Мосфильм».
Сценарий киноленты написан по одноименному роману Алексея Иванова. Действие разворачивается в период с 1985 по 1999 год. В основе фильма повествование о воинах-афганцах, вернувшихся с войны и живущих в «новой» России.
Режиссер-постановщик картины – Сергей Урсуляк, лауреат множества государственных наград в области киноискусства.
Помимо Нижнего Тагила «Ненастье» будут снимать и в других индустриальных городах Свердловской области, передает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.