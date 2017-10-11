Студия «Москино» будет снимать художественный фильм в Нижнем Тагиле

Сценарий киноленты написан по одноименному роману Алексея Иванова. Действие разворачивается в период с 1985 по 1999 год. В основе фильма повествование о воинах-афганцах, вернувшихся с войны и живущих в «новой» России.





Режиссер-постановщик картины – Сергей Урсуляк, лауреат множества государственных наград в области киноискусства.





Помимо Нижнего Тагила «Ненастье» будут снимать и в других индустриальных городах Свердловской области, передает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.