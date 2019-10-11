В Нижнем Тагиле появился баннер «Ильич, вставай, они о*****»
Сегодня, 14:41Crazy NewsФото: АН «Между строк»
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В Нижнем Тагиле на улице Кулибина на мосту появился баннер «Ильич, вставай, они о*****», сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Фотография появилась в соцсетях, когда именно был размещен плакат— не уточняется. Издание пишет, что с большой долей вероятности фото в графических редакторах не обрабатывалось. Утром 11 октября баннера на мосту уже не было.
В пресс-службе СвЖД прокомментировать ситуацию не смогли. В Линейном отделе МВД на станции Нижний Тагил сказали, что сообщений по данному факту к ним не поступало.
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