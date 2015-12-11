Британская почта отказалась выдавать посылку коту из-за отсутствия документов

В Великобритании почта не захотела выдавать коту Теду рождественский календарь из-за отсутствия у животного документов. Об этом сообщает BBC.

Подарок хозяйке животного отправила мать женщины, но она случайно указала в качестве получателя кота.

«Тед Мар-Кирк Линдси» написала мать владелицы кота, добавив к кличке животного фамилию не только дочери, но и ее бойфренда Бена Линдси.

Британка не успела вовремя забрать календарь, а когда она позвонила в Королевскую почту, то ей заявили, что выдадут посылку только при наличии документов, но у кота их нет.

«Вы можете быть кем угодно» сказали британке.

При этом сама история позабавила работников почты.

Когда хозяйка кота лично пришла за посылкой, то сотрудники почты предложили даме принести кота, но женщина объяснила, что ее питомец страдает от вируса, известного как «кошачий ВИЧ», поэтому ему нельзя покидать дом.