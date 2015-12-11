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Британская почта отказалась выдавать посылку коту из-за отсутствия документов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Британская почта отказалась выдавать посылку коту из-за отсутствия документов

11 декабря 2015, 08:20Crazy NewsMaurice
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