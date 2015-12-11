Судебные приставы Екатеринбурга отобрали у бизнесмена дорогой спорткар за долги (ФОТО)

Екатеринбуржец задолжал банку почти два миллиона рублей. Приставы неоднократно принимали различные меры по взысканию задолженности, но всё безрезультатно. Тогда они решили применить хитрость.

Было известно, что екатеринбуржец являлся владельцем Porsсhe 911 Turbo Coupe. Приставы вызвали директора на приём, и пока тот писал очередное объяснение, нашли припаркованный неподалёку автомобиль и изъяли его.

Отмечается, что должник не стал мешать действиям судебных приставов. Машину будут продавать на публичных торгах по начальной цене 4.7 млн. рублей.

В прошлом году машина и её владелец уже становились героями новостей. Тогда водитель не справился с управлением и влетел в уличное металлическое ограждение.

В начале декабря в Нижнем Тагиле у местного бизнесмена тоже едва не отобрали автомобиль, но тагильчанин в тот же день выплатил долг 660 000 рублей.