Бизнесвумен из Екатеринбурга оштрафована за билборды с цитатами из Евангелия

Владелица рекламного агентства в столице Урала разместила на билборде такую надпись: «Каждый, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и каждый, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Эту фразу бизнесвумен процитировала из Евангелия. По мнению женщины, надпись можно назвать социальной рекламой против разводов.





Однако в управлении антимонопольной службы предпринимателя не поддержали. В ведомстве сообщили, что брачные отношения регулируются Семейным кодексом РФ. Согласно ему, вступление в брак и развод являются добровольными и не могут кем-то запрещаться.





По мнению антимонопольщиков, размещенная в рекламе цитата никак не способствует укреплению брачных уз и созданию добровольных семейных отношений. По заключению ведомства, эту информацию нельзя назвать социальной рекламой.



В итоге УФАС привлекла предпринимателя к ответственности за несоблюдение закона о рекламе. Теперь женщине придется заплатить штраф от 4 000 до 20 000 рублей. Бизнесвумен намерена обжаловать это решение в региональном Арбитражном суде, пишет Е1.ru.