-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
ночь: -11
утро: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.23 - 0.05
EUR 69.80 + 0.16
Новости Нижнего Тагила

Бизнесвумен из Екатеринбурга оштрафована за билборды с цитатами из Евангелия

11 декабря 2017, 21:00Добавить новость
бизнес,Екатеринбург,нарушение,проверка,реклама,УФАС,билборд
УФАС привлекла предпринимателя из Екатеринбурга к административной ответственности за размещение на рекламном щите цитаты из Евангелия.

Владелица рекламного агентства в столице Урала разместила на билборде такую надпись: «Каждый, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и каждый, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Эту фразу бизнесвумен процитировала из Евангелия. По мнению женщины, надпись можно назвать социальной рекламой против разводов.

Однако в управлении антимонопольной службы предпринимателя не поддержали. В ведомстве сообщили, что брачные отношения регулируются Семейным кодексом РФ. Согласно ему, вступление в брак и развод являются добровольными и не могут кем-то запрещаться.

По мнению антимонопольщиков, размещенная в рекламе цитата никак не способствует укреплению брачных уз и созданию добровольных семейных отношений. По заключению ведомства, эту информацию нельзя назвать социальной рекламой.

В итоге УФАС привлекла предпринимателя к ответственности за несоблюдение закона о рекламе. Теперь женщине придется заплатить штраф от 4 000 до 20 000 рублей. Бизнесвумен намерена обжаловать это решение в региональном Арбитражном суде, пишет Е1.ru.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

4 500 контрафактных игрушек изъяты у бизнесмена из Екатеринбурга (ФОТО)
1 декабря, 18:30
2 0
Рекламное агентство заплатит 100 000 рублей за рекламу проституции в Екатеринбурге
8 ноября, 18:45
0 0
Бизнесмен из Москвы заплатит 700 000 рублей за взятку свердловскому полицейскому (ФОТО)
16 октября, 15:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 148
Подписаться на новости