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Новости Нижнего Тагила

Две гробницы времён Древнего Египта открыты в Луксоре (ФОТО)

11 декабря 2017, 10:30Добавить новость
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В Египте в минувшую субботу исследователи провели открытие двух гробниц. Возраст памятников древности составляет около 3,5 тысяч лет. Они располагаются близ города Луксор.

Гробницы были возведены, предположительно, между правлением Аменхотепа и Тутмоса (1428 – 1388 годы до нашей эры). Захороненная династия принадлежит к эпохе Нового царства.


Одно из вскрытых захоронений является помещением с глиняными и каменными стенами. Внутри обнаружены фрагменты деревянных гробов, рисунки и надписи на стенах, пишет BBC.News.

Вторая гробница имеет 5 входов в зал прямоугольной формы, где исследователи нашли два захоронения. В одной из могил лежала мумия придворного вельможи. Также внутри гробницы нашли расписные маски из дерева, сосуды из глины и почти полтысячи статуэток.

 

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Фото: BBC.News
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