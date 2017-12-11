Две гробницы времён Древнего Египта открыты в Луксоре (ФОТО)

Гробницы были возведены, предположительно, между правлением Аменхотепа и Тутмоса (1428 – 1388 годы до нашей эры). Захороненная династия принадлежит к эпохе Нового царства.



Одно из вскрытых захоронений является помещением с глиняными и каменными стенами. Внутри обнаружены фрагменты деревянных гробов, рисунки и надписи на стенах, пишет BBC.News.



Вторая гробница имеет 5 входов в зал прямоугольной формы, где исследователи нашли два захоронения. В одной из могил лежала мумия придворного вельможи. Также внутри гробницы нашли расписные маски из дерева, сосуды из глины и почти полтысячи статуэток.