У уборщицы «Газпрома» похитили сумку Dior за 300 тысяч рублей

ЧП произошло на территории парковки бизнес-центра «Румянцево» в Новой Москве. 44-летняя уборщица служебных помещений ПАО «Газпром» Мария П. увидела дверь своего внедорожника открытой, а заглянув в салон, обнаружила пропажу.

Добычей грабителей стала сумка, выпущенная французским домом моды Dior, с инкрустацией из кожи крокодила, а также банковские карточки и документы. Примечательно, что преступникам для взлома внедорожника и ограбления салона понадобилось всего три минуты — именно столько времени «мицубиси» простоял на парковке.