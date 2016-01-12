У уборщицы «Газпрома» похитили сумку Dior за 300 тысяч рублей
12 января 2016, 16:25Crazy NewsMaurice
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Из внедорожника «Мицубиси-Аутлендер» грабители забрали изделие, инкрустированное кожей крокодила.
ЧП произошло на территории парковки бизнес-центра «Румянцево» в Новой Москве. 44-летняя уборщица служебных помещений ПАО «Газпром» Мария П. увидела дверь своего внедорожника открытой, а заглянув в салон, обнаружила пропажу.
Добычей грабителей стала сумка, выпущенная французским домом моды Dior, с инкрустацией из кожи крокодила, а также банковские карточки и документы. Примечательно, что преступникам для взлома внедорожника и ограбления салона понадобилось всего три минуты — именно столько времени «мицубиси» простоял на парковке.
Автоледи подала заявление о краже в отделение полиции по району Московский. Общий ущерб устанавливается.
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