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Юниор «Спутника» (Нижний Тагил) выбил пять зубов хоккеисту команды соперника (ФОТО)
Сюжеты:
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Юниор «Спутника» (Нижний Тагил) выбил пять зубов хоккеисту команды соперника (ФОТО)

12 января 2016, 09:15Crazy NewsПавел Щербина
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