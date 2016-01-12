Юниор «Спутника» (Нижний Тагил) выбил пять зубов хоккеисту команды соперника (ФОТО)
12 января 2016, 09:15Crazy NewsПавел Щербина
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Инцидент случился во время матча в Барнауле между командами «Алтай» и «Юниор-Спутник».
Сюжеты: Нижний Тагил
В самом начале игры шайба, после броска, угодила в лицо нападающему «Алтая» Богдану Сакову. В результате 21-летний хоккеист остался без пяти передних зубов. Этим он поспешил поделиться с подписчиками своего Instagram.
«МК на Алтае» сообщает о том, что в результате травмы хоккеист на неопределённый срок выбыл из состава команды.
Матч закончился поражением тагильских хоккеистов со счётом 6:3.
Вот такая суровая и опасная игра – хоккей.
Фото: www.riva-s.ru
TagilCity.ru с прискорбием напоминает о том, что накануне Нижний Тагил простился с хоккеистом «Спутника», получившим на тренировке травму, которая привела к смерти.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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