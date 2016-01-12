Юниор «Спутника» (Нижний Тагил) выбил пять зубов хоккеисту команды соперника (ФОТО)

В самом начале игры шайба, после броска, угодила в лицо нападающему «Алтая» Богдану Сакову. В результате 21-летний хоккеист остался без пяти передних зубов. Этим он поспешил поделиться с подписчиками своего Instagram.

«МК на Алтае» сообщает о том, что в результате травмы хоккеист на неопределённый срок выбыл из состава команды.

Матч закончился поражением тагильских хоккеистов со счётом 6:3.

Вот такая суровая и опасная игра – хоккей.

TagilCity.ru с прискорбием напоминает о том, что накануне Нижний Тагил простился с хоккеистом «Спутника», получившим на тренировке травму, которая привела к смерти.