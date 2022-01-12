Как работают в пандемию секси-копы и мускулистые котики

Стриптизер из Екатеринбурга рассказал о работе в пандемию

Отразилось ли введение QR-кодов на танцующих джентельменах и пылился ли откровенный костюм «полицейского» во время закрытия ночных заведений, редакции TagilCity.ru рассказал стриптизер из Екатеринбурга.

Антикоронавирусные меры, которые то вводят, то отменяют в регионе, отразились не только на заведениях общепита и культуры, но и еще на сфере откровенных танцевальных услуг. Спрос на мужской стриптиз упал на 50%, рассказал редакции TagilCity.ru стриптизер Олегас. С его слов, ограничения отразились на доходах свердловчанок, соответственно, на прибыли лжедоставщиков и хулиганов. Клиентов стало меньше ходить в заведения, соответственно, клубы и рестораны экономят на программах. И они не готовы платить артистам нашего жанра, говорит стриптизер Олегас. Сами же танцоры пытаются соблюдать все профилактические меры: держать дистанцию во время танца, обрабатывать руки перед каждым выступлением, а иногда и надевать защитную маску. Только не обычную белую маску надеваю, а черную. Социальную дистанцию стараемся соблюдать, но небольшой контакт все равно присутствует. Заказчики ни за чем не следят, они в хорошем настроении, расслабляются и наслаждаются эмоциями и танцем, говорит Олегас. Собеседник редакции отметил, что исполнить стриптиз, полный страсти и юмора, танцоры могут и в банных комплексах, квартирах или на даче. Поэтому место не становится преградой для развлечения, а QR-коды есть у всех артистов. Однако заказчики, со слов свердловчанина, ни разу не интересовались статусом вакцинации. Всегда востребованными, поделился стриптизер, остаются образы «полицейских», «омоновцев», хулиганов и джентльменов. А с недавних пор бешеной популярностью пользуются откровенные танцы в костюмах котиков. Самому свердловчанину нравится выступать в роли доставщика торта или пиццы: приход «курьера» становится поистине неожиданным. Страница Олега Андриевских во ВКонтакте Танцуют артисты, со слов свердловчанина, только для женской аудитории. Однако по приезде стриптизер может столкнуться с необычными зрителями. Иногда он радовал своим выступлением пенсионерок старше 60 лет. А однажды обнаружил, что танцует перед трансвиститом. Издалека не видно, а ближе подходишь и понимаешь, что это мужик, улыбается Олегас. Нередко стриптизеров заказывают мужчины, которые хотят порадовать свою жену, подругу или родственницу. Число таких заказов составляет 20-30% от общего количества звонков. Был случай, когда артиста вызвал военный из закрытого города. Таким образом он хотел примириться с женой. Пока Олегас исполнял два танца для обескураженной женщины, муж с двумя маленькими детьми ждал окончания шоу в машине у подъезда. Она не ожидала, говорит: «Я знала, так хотя бы красиво оделась. А то я тут пирожки стою пеку», вспоминает танцор откровенного жанра.

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