Семья сов на животе будущей мамы из Екб победила среди 80 работ художников (ФОТО)

Женщины, находящиеся на большом сроке беременности, позволили использовать свои животы в качестве холста.

Все рисунки подбирались в соответствии с общей темой – «В гостях у сказки». Поэтому на «холстах» можно было увидеть героев сказок и известных мультфильмов.

Для посещения творческого события зарегистрировались 80 беременных женщин. Многие пришли в компании домочадцев. Маленьким членам семьи было не менее интересно, чем самим участницам.

Интересно, что в этот раз одна из художниц рисовала в технике мехенди - хной. Она заверила, что это безопасно для кожи будущей матери, а тем более для малыша в утробе.

Победила в конкурсе женщина, у которой художница изобразила на животе семейство сов, передает «E1.ru».