Семья сов на животе будущей мамы из Екб победила среди 80 работ художников (ФОТО)
12 февраля, 09:00Crazy News
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В Екатеринбурге в очередной раз прошел фестиваль «Я рисую жизнь», в котором приняли участие будущие мамы столицы Урала и художники.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщины, находящиеся на большом сроке беременности, позволили использовать свои животы в качестве холста.
Все рисунки подбирались в соответствии с общей темой – «В гостях у сказки». Поэтому на «холстах» можно было увидеть героев сказок и известных мультфильмов.
Для посещения творческого события зарегистрировались 80 беременных женщин. Многие пришли в компании домочадцев. Маленьким членам семьи было не менее интересно, чем самим участницам.
Интересно, что в этот раз одна из художниц рисовала в технике мехенди - хной. Она заверила, что это безопасно для кожи будущей матери, а тем более для малыша в утробе.
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Фото: «E1.ru»
Победила в конкурсе женщина, у которой художница изобразила на животе семейство сов, передает «E1.ru».
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