Заявлявший о запрете курения главврач больницы в Серове курит в ее помещении (ВИДЕО)

На видео, которое было снято 2 марта 2018 года, человек, похожий на главного врача Серовской городской больницы Ивана Николаевича Болтасева, курит в помещении медучреждения.



На пресс-конференции 14 декабря 2017 года Болтасев заявил, что курение на территории больницы недопустимо.





Не только в ординаторской, но вообще нигде не разрешено курить на территории медицинского учреждения. Но раз такие случаи есть, мы про них услышали, займемся более детально этим вопросом. Хочется также обратиться к жителям именно по этому же поводу, неоднократно сам сталкивался с людьми, которые курят на больничных лестничных площадках, в подвале. Делали неоднократно замечания. Это нарушение федерального закона, и запах стоит по всем лестничным пролетам, -- сказал тогда Иван Николаевич.