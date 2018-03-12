-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -6
ночь: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Заявлявший о запрете курения главврач больницы в Серове курит в ее помещении (ВИДЕО)

12 марта 2018, 14:15Добавить новость
Серов,главврач,курение,больница,запрет на курение,врач,медучреждение
Очевидцы сняли на видео, как главврач Серовской городской больницы, который ранее заявлял о запрете на курение сигарет на территории медучреждения, курит, высунувшись из окна больницы.

На видео, которое было снято 2 марта 2018 года, человек, похожий на главного врача Серовской городской больницы Ивана Николаевича Болтасева, курит в помещении медучреждения.

На пресс-конференции 14 декабря 2017 года Болтасев заявил, что курение на территории больницы недопустимо.

Не только в ординаторской, но вообще нигде не разрешено курить на территории медицинского учреждения. Но раз такие случаи есть, мы про них услышали, займемся более детально этим вопросом. Хочется также обратиться к жителям именно по этому же поводу, неоднократно сам сталкивался с людьми, которые курят на больничных лестничных площадках, в подвале. Делали неоднократно замечания. Это нарушение федерального закона, и запах стоит по всем лестничным пролетам, -- сказал тогда Иван Николаевич.

 

От комментариев врач отказался, сообщает газета «Глобус».

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Свердловские главврачи будут наказываться за запущенный рак
3 февраля, 09:30
5 0
Живой таракан был извлечён из уха 12-летней екатеринбурженки
23 февраля, 11:00
0 0
Электронные цифровые подписи врачей появятся в Нижнем Тагиле уже в 2018 году
21 февраля, 15:55
3 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 108
Подписаться на новости