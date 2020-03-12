В Краснотурьинске священник удивил пользователей соцсетей поездкой на моноколесе
Сегодня, 20:47Crazy NewsФото: E1.RU
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Сегодня в Краснотурьинске на видео сняли батюшку, который ехал на моноколесе. Ролик опубликован в Instagram E1.RU.
Если не знать, что такое моноколесо, то кажется, что летит, написал один из пользователей Instagram.
По словам батюшки, колесо ему подарил друг местного сельского детского клуба. Иногда он его использует, чтобы не стоять в пробках.
Отец Петр работает в деревне Костылева и служит в мужском монастыре «Свято-Косьминская пустынь». Он мечтает создать клуб для детей и учить их обращаться с техникой.
После появления ролика в «Инстаграм» священник сразу стал популярным. Однако сам батюшка говорит, что не хотел этого.
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