В Краснотурьинске священник удивил пользователей соцсетей поездкой на моноколесе

Если не знать, что такое моноколесо, то кажется, что летит, написал один из пользователей Instagram.

По словам батюшки, колесо ему подарил друг местного сельского детского клуба. Иногда он его использует, чтобы не стоять в пробках.

Отец Петр работает в деревне Костылева и служит в мужском монастыре «Свято-Косьминская пустынь». Он мечтает создать клуб для детей и учить их обращаться с техникой.