Мошенники с Украины вновь зовут искать «родных военных»: в Тагиле позвонили школьнику

Мошенники с Украины вновь зовут искать «родных военных»: в Тагиле позвонили школьнику
Мошенники с Украины вновь зовут искать «родных военных»: в Тагиле позвонили школьнику
Сегодня, 21:21Crazy NewsФото: 1MI
Родители младшеклассника рассказали редакции TagilCity.ru о том, как их ребенку позвонили с номера из Украины. Автоинформатор женским голосом приглашал посетить сайт, чтобы найти своего сына или супруга, который уехал на военную операцию.

В начале марта жители Нижнего Тагила стали получать телефонные звонки, где робот рекламировал интернет-ресурсы с якобы поиском военных. Такой случай произошел и с тагильской семьей, куда поступил звонок на сим-карту, которой пользуется школьник.

Мама ребенка ответила на звонок с незнакомого номера, который начинался с кода Украины +3. На том конце провода абонента пригласили на сайт, где можно узнать информацию о близком военном.

На таком сайте просят ввести данные человека, а потом их могут использовать как минимум для мошеннического вымогательства денег — «выкупа из плена», например. К сожалению, звонок поступил на электронные часы и номер не сохранился, а так бы мы передали правоохранителям,рассказывает в беседе с TagilCity.ru отец школьника.

Правоохранители напоминают жителям Нижнего Тагила, что опасно передавать незнакомцам персональные данные, в том числе информацию о картах и счетах.

Сюжеты:
Операция на УкраинеЭксклюзивНижний Тагил
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