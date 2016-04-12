Огромная лужа за школой №1 вызвала одобрение жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

Лужа появляется за школой №1 каждый год в период таяния снега. Само её недолгое существование никому особо не мешает. На лыжах там уже не походишь, а для уроков физкультуры места хватает. В самой школе не видят в этом особой проблемы:

Эта лужа из года в год одна и та же. Как с ней бороться? Видно, что каждый день она всё меньше и меньше. К концу апреля там будет сухо. Тут никакой проблемы нет сказали журналисту TagilCity.ru в администрации школы.

Между тем тагильчане, которые учились в этой школе или жили неподалеку, предаются ностальгическим воспоминаниям:

Мы постоянно там пропадали и лед ломали. Отрывали утеплитель с труб и плавали на нем. По забору ходили, падали в это озеро, даже на спор по тонкому льду носились — кто перебежит это озеро написал один тагильчанин в сообществе «[ТТ] Я ♥ Нижний Тагил».



Да там каждый плавал, кто в ней учился. Помню, с теплотрассы срывали пенистую обшивку и на ней в путь! -- вспомнил другой житель Нижнего Тагила.



В первой моряков растили. Первая форева! Сапоги полные воды! -- поддержала мужчин одна тагильчанка.

Кроме того, тагильчане припомнили, что там бывают утки, кто-то уверяет, что даже видел выдру. Сам же ежегодный водоем тагильчане наблюдают как минимум с середины 90-х годов.