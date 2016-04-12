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Огромная лужа за школой №1 вызвала одобрение жителей Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Огромная лужа за школой №1 вызвала одобрение жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

12 апреля 2016, 14:30Crazy NewsДенис Таратонов
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