«Когти росомахи» из американских комиксов были обнаружены в посылке на таможне в Екатеринбурге
12 апреля 2017, 08:40Crazy News
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Сотрудники таможни в Кольцово накануне в одной из посылок обнаружили когти росомахи, как у героя американских комиксов. Опасная посылка прибыла из Китая, куда в скором времени вернётся обратно.
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Сообщается, что за трёхлетнюю историю международного обмена это первый подобный случай. Когти росомахи представляли собой стальные лезвия длиной 24 сантиметра на деревянной ручке. Посылка была направлена к экспертам, которые вынесли вердикт: оружие, конструктивно сходное с холодным оружием колюще режущего действия. Предмет был направлен обратно в Китай.
Интересно, что в багаже у туристов с начала года таможенники находили 9 единиц оружия, среди них – сюрикен и кастеты. По заверению одного из путешественников, это лишь «безделушки с моря», передает Федерал Пресс.
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