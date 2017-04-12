«Когти росомахи» из американских комиксов были обнаружены в посылке на таможне в Екатеринбурге

Сообщается, что за трёхлетнюю историю международного обмена это первый подобный случай. Когти росомахи представляли собой стальные лезвия длиной 24 сантиметра на деревянной ручке. Посылка была направлена к экспертам, которые вынесли вердикт: оружие, конструктивно сходное с холодным оружием колюще режущего действия. Предмет был направлен обратно в Китай.

Интересно, что в багаже у туристов с начала года таможенники находили 9 единиц оружия, среди них – сюрикен и кастеты. По заверению одного из путешественников, это лишь «безделушки с моря», передает Федерал Пресс.