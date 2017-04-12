Стадо овец прошло по Нижнему Тагилу в сторону одного из супермаркетов (ВИДЕО)

Забавная встреча произошла через дорогу от «Демидовской дачи» . На улице Красногвардейская молодым людям повстречалось небольшое стадо овец и коза. Животные, чей внешний вид можно назвать неухоженным, деловито прошли мимо по повернули на улицу Заводская. Как рассказали очевидцы, они направились в сторону местных супермаркетов.

Пока неизвестно, кому принадлежат эти животные. Так как менее чем в километре от этого места в Нижнем Тагиле находится частный сектор, можно предположить, что парнокопытные пришли именно оттуда.