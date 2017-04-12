Стадо овец прошло по Нижнему Тагилу в сторону одного из супермаркетов (ВИДЕО)
12 апреля 2017, 20:00Crazy NewsДенис Таратонов
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Вчера, 11 апреля, один из жителей Нижнего Тагила снял на видео непривычную для города картину — девять овец в компании козы прошли по одной из крупных улиц города, после чего скрылись за углом дома.
Сюжеты: Нижний Тагил
Забавная встреча произошла через дорогу от «Демидовской дачи». На улице Красногвардейская молодым людям повстречалось небольшое стадо овец и коза. Животные, чей внешний вид можно назвать неухоженным, деловито прошли мимо по повернули на улицу Заводская. Как рассказали очевидцы, они направились в сторону местных супермаркетов.
Пока неизвестно, кому принадлежат эти животные. Так как менее чем в километре от этого места в Нижнем Тагиле находится частный сектор, можно предположить, что парнокопытные пришли именно оттуда.
Видео канала Nikitos Bogistics
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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