В Нижнем Тагиле пьяный мужчина поджег дверь магазина

Как зафиксировала камера наружного наблюдения, нетрезвый поджигатель сначала долго стучал в дверь магазина и пинал ее ногами. Однако действия мужчины не нашли отклика, поэтому через некоторое время он вернулся с пятилитровой емкостью. Как позже выяснили специалисты, в бутылке у ночного гостя был керосин. Им и была облита дверь магазина «Маячок».