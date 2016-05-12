В Нижнем Тагиле пьяный мужчина поджег дверь магазина
12 мая 2016, 12:25Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 11 мая в 6.27 поступило сообщение о пожаре в продуктовом магазине «Маячок» расположенном в помещениях 1 этажа 5-этажного дома по адресу ул.Орджоникидзе д.37/38.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным от Отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила, пьяный мужчина, предположительно, хотел купить еще спиртного.
Как зафиксировала камера наружного наблюдения, нетрезвый поджигатель сначала долго стучал в дверь магазина и пинал ее ногами. Однако действия мужчины не нашли отклика, поэтому через некоторое время он вернулся с пятилитровой емкостью. Как позже выяснили специалисты, в бутылке у ночного гостя был керосин. Им и была облита дверь магазина «Маячок».
Пьяному тагильчанину понадобилось несколько попыток, чтобы поджечь дверь. Сразу после появления огня человек ушел с места происшествия. По поводу данного возгорания в Дзержинском районе Нижнего Тагила проводится проверка.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей