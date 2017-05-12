Автоледи из Екатеринбурга устроила скандал сотрудникам ДПС из-за штрафа в 500 рублей (ВИДЕО)

Прежде чем начать скандал, женщина на глазах у сотрудников полиции перебежала дорогу в неположенном месте. Затем на требование показать документы, она убежала в иномарку, закрылась там и устроила истерику. Она оскорбляла стражей порядка и ругалась на них матом.

В конце концов она предоставила документы и получила штраф в размере 500 рублей. По поводу видеозаписи и возникшей ситуации будет проведена отдельная проверка, пояснили в ГУ МВД России по региону.

Оказалось, что автоледи зовут Ольга Заводовская, ей 35 лет, и она является родственницей влиятельного бизнесмена из столицы Урала, пишет Ura.ru.

Видео: Ura.ru