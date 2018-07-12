Раскрашенный в яркие цвета дом появился в Нижнем Тагиле

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Тагильчане покрасили вертикальные выступы своего дома на улице Красноармейская в яркие цвета.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам жителей дома №80 на улице Красноармейской, им не нравились серые вертикальные выступы по периметру дома, поэтому они решили покрасить их в яркие цвета — бирюзовый, лимонный и фиолетовый.
За несколько лет на счету дома накопилась значительная сумма, и жильцы решили потратить ее сейчас. На совете дома выбрали цвета. В ближайшее время ремонт пройдет и в подъездах дома — стены там покрасят в розовый цвет.
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Кроме дома был благоустроен и двор. Здесь появились игровые детские зоны, баскетбольная площадка, скамейки и урны. Местные пенсионеры занимаются благоустройством — высаживают цветы и деревья, пишет АН «Между строк».
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