Раскрашенный в яркие цвета дом появился в Нижнем Тагиле

По словам жителей дома №80 на улице Красноармейской, им не нравились серые вертикальные выступы по периметру дома, поэтому они решили покрасить их в яркие цвета — бирюзовый, лимонный и фиолетовый.

За несколько лет на счету дома накопилась значительная сумма, и жильцы решили потратить ее сейчас. На совете дома выбрали цвета. В ближайшее время ремонт пройдет и в подъездах дома — стены там покрасят в розовый цвет.