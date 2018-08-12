Рита Дакота пообещала дать бесплатный концерт в Нижнем Тагиле

Об этом российская певица рассказала в своём профиле в Instagram. Она объяснила, что не смогла приехать на концерт вместе со своим супругом Владом Соколовским по состоянию здоровья.

Интересно, что следующий пост в её профиле содержит признание в том, что супружеской паре предстоит развод из-за неверности со стороны Соколовского.