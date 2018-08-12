Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа

Этот поток считается одним из самых сильных: метеоры падают более 100 метеоров в час. Зрелище можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Поток Персеиды набирает активность в течение всего августа. Максимальная мощность звездопада приходится на 12-13 августа. В эти дни планета Земля подойдёт ближе всего к орбите кометы. Поток Персеиды стоит наблюдать ближе к утру: тогда радиант звездопада поднимется над горизонтом повыше.

Интересно, что Луны на ночном небе не будет, поскольку днём ранее было солнечное затмение, а значит – новолуние, объясняют астрономы. Этот факт позволит лунному свету не мешать за наблюдением за метеорами.