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Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа

Сегодня, 13:40Crazy News
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