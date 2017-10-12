Северный олень Яша сбежал от хозяйки из Краснотурьинска в Серов

Хозяйка оленя Елена Гребёнкина рассказала, что Яша каким-то образом освободился из карабина. Ушел с фермы он еще в субботу. Его долго искали в лесу, но безрезультатно.



Вскоре, созвонившись с «коллегами» из Серова, хозяйка узнала, что Яшу видели близ завода. Его поймали и удерживали. Сейчас Яша уже дома, пишет Глобус.



В Краснотурьинске олень Яша живет уже четыре года. Он стал практически ручным, местные жители, особенно маленькие, от него без ума.