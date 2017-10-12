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Новости Нижнего Тагила

Вооруженный пистолетом пьяный житель Алапаевска украл в магазине мясо и водку

12 октября 2017, 19:30Добавить новость
алкоголь,кража,нарушение,полиция,проверка,продукты,происшествие,Свердловская область,Алапаевск
В Алапаевске произошло вооруженное ограбление продуктового магазина. Виновником стал 21-летний пьяный местный житель с пистолетом.

Пьяный житель Алапаевска ворвался в продуктовый магазин на улице Николая Островского. Угрожая продавщице пистолетом, он украл с прилавков мясо и водку.

Нанесенный ущерб сотрудники магазина оценили в 670 рублей и немедленно позвонили в полицию.

Полицейским удалось задержать преступника, он признал вину. Злоумышленником оказался 21-летний молодой человек, пишет «Екатеринбург в эфире».

 
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