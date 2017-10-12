Вооруженный пистолетом пьяный житель Алапаевска украл в магазине мясо и водку

В Алапаевске произошло вооруженное ограбление продуктового магазина. Виновником стал 21-летний пьяный местный житель с пистолетом.

Пьяный житель Алапаевска ворвался в продуктовый магазин на улице Николая Островского. Угрожая продавщице пистолетом, он украл с прилавков мясо и водку.





Нанесенный ущерб сотрудники магазина оценили в 670 рублей и немедленно позвонили в полицию.



Полицейским удалось задержать преступника, он признал вину. Злоумышленником оказался 21-летний молодой человек, пишет «Екатеринбург в эфире».