Тагильчане поспорили на 10 тысяч рублей на «легкий» COVID-19 без прививки

Тагильчане поспорили на 10 тысяч рублей на «легкий» COVID-19 без прививки
Тагильчане поспорили на 10 тысяч рублей на «легкий» COVID-19 без прививки
Сегодня, 11:24Crazy NewsФото: 1MI
Жители Нижнего Тагила поспорили, что если один из них не будет ставить прививку от коронавируса и не заболеет им в течение двух лет в тяжелой форме, то другой выплатит ему 10 тысяч рублей.

Спор между жителями произошел в социальных сетях. Один из них выступил против прививки, а второй предложил поспорить и доказать свою правоту, что без вакцинации будет плохо.

Согласно условиям спора, один из тагильчан не прививается от коронавируса. Если он не оказывается подключенным к аппарату ИВЛ из-за заражения инфекцией (до декабря 2023 года), то ему достанутся 10 тысяч рублей.

Если же условия не будут выполнены, то проигравший антипрививочник должен будет потратить ту же сумму на благотворительность.

Сюжеты:
ЭксклюзивВакцинация от коронавируса в Свердловской области Нижний Тагил
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