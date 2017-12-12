Родившая сына 13-летняя екатеринбурженка вышла замуж в Тюмени

13-летняя жительница Екатеринбурга, которая родила сына весной 2017 года, переехала в Тюменскую область, где вступила в законный брак.

О том, что у школьницы из Екатеринбурга родился ребёнок, стало известно летом 2017 года. Полиции удалось найти отца новорожденного – им оказался 20-летний местный житель. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело за интимную связь с несовершеннолетней.





Однако скандал молодую пару не остановил. 13-летняя мать и 20-летний отец ребенка переехали в Тюменскую область, где, согласно законодательству, можно вступать в брак с 14 лет при определенных обстоятельствах. Там пара поженилась, а молодой человек стал опекуном ребёнка.





Как пояснили в следственном комитете Свердловской области, уголовное дело в отношении 20-летнего жителя столицы Урала всё ещё расследуется. Возможно, суд назначит нарушителю условный срок, так как теперь он является опекуном ребенка, сообщает интернет-газета Znak.