Девушка вышла замуж за возлюбленного на его похоронах (ФОТО)

В Таиланде девушка вышла замуж за возлюбленного на его похоронах. Странное бракосочетание состоялось только после смерти жениха. Дело в том, что молодой человек скоропостижно скончался от сердечного приступа. А до этого пара собиралась пожениться. Об этом на личной странице в Facebook рассказала сама невеста.