Девушка вышла замуж за возлюбленного на его похоронах (ФОТО)
13 января 2016, 10:35Crazy NewsMaurice
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Странное бракосочетание состоялось после скоропостижной кончины жениха.
В Таиланде девушка вышла замуж за возлюбленного на его похоронах. Странное бракосочетание состоялось только после смерти жениха. Дело в том, что молодой человек скоропостижно скончался от сердечного приступа. А до этого пара собиралась пожениться. Об этом на личной странице в Facebook рассказала сама невеста.
Я мечтала о нашей свадьбе. И я видела нас, взявшимися за руки. Покойся с миром. Я люблю тебя, Фиат. Знай, что наша мечта осуществилась написала девушка.
Смерть жениха шокировала всех его близких. До сердечного приступа у молодого человека не было даже недомоганий.
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