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Уроженка Нижнего Тагила во время заправки авто подожгла зажигалкой собственный автомобиль: теперь ее ждет штраф (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уроженка Нижнего Тагила во время заправки авто подожгла зажигалкой собственный автомобиль: теперь ее ждет штраф (ВИДЕО)

13 января 2016, 12:20Crazy NewsПавел Щербина
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