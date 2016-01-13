Уроженка Нижнего Тагила во время заправки авто подожгла зажигалкой собственный автомобиль: теперь ее ждет штраф (ВИДЕО)

Видео, где девушка заправляет автомобиль, а затем зачем-то подносит к клапану бензобака зажигалку, что приводит к его воспламенению, появилось на YouTube 4 января.

Первоначально оно вызвало много споров относительно того, является ли оно свежим? Может ли оно быть вирусным? Ведь фирменный стиль заправки, где произошёл пожар, легко узнаваем, ну чем не реклама?

Однако праздники кончились и журналистам e1.ru удалось добиться подтверждения того, что инцидент действительно имел место в начале этого года.

Девушку на видео, устроившую фаер-шоу, узнали знакомые. Оказалось, что это тагильчанка Наталья Павлова, которая родилась и выросла в Нижнем Тагиле, но сейчас вместе с семьей живёт и работает в городе Сургут, на одной из автозаправок которого и произошёл инцидент с огнём.

Многое из произошедшего 4 января осталось за кадром видеорегистратора. А именно то, что не все водители трусливо бросились уезжать с заправки, лишь завидев пламя. Достоверно известно, что один из водителей поспешил к незадачливой тагильчанке на помощь с собственным огнетушителем. Он погасил пламя, чем спас автомобиль, Наталью, а быть может и всю заправку.

От огня тагильчанка была спасена, а вот от всевидящего ока российского правосудия – нет. Теперь ей грозит штраф в 1 500 рублей за «Нарушение требований пожарной безопасности». МЧС уже начало проверку по факту возгорания на АЗС.

Скорее всего, и без штрафа молодая женщина усвоила урок на всю жизнь. Спички – детям не игрушка, а зажигалки – не самый лучший источник света и тепла на заправке.