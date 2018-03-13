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Новости Нижнего Тагила

Выход фильма «Ненастье», снимавшегося в Нижнем Тагиле, анонсирован на ТВ (ВИДЕО)

13 марта 2018, 23:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,ненастье,съемки,съемки фильма,кино
Телеканал «Россия 1» анонсировал выход многосерийного фильма «Ненастье», съемки которого проходили в Нижнем Тагиле, а также других городах России. Работа съемочной бригады в самом разгаре, передает федеральный телеканал.

Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова. Картина повествует о жизни водителя автобуса, который ранее вернулся с Афганской войны. Действие по сюжету происходит в 90-х.

В съемках задействованы такие актёры, как Сергей Маковецкий, Александр Яценко, Татьяна Лялина, Александр Горбатов, Александр Голубев.

Помимо Нижнего Тагила съемки проходят в Крыму, Подмосковье, Волгограде и Москве.

Напомним, на проспекте Мира в Нижнем Тагиле прошли съемки самой эффектной сцены погони с переворотом автомобиля. На несколько дней улицы стали съемочной площадкой, а жители города «попали в прошлое»: пешеходы были одеты в старомодную одежду, на улицах стояли атрибуты из 90-х.

 

Видео: ВГТРК на Rutube

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