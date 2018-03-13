Выход фильма «Ненастье», снимавшегося в Нижнем Тагиле, анонсирован на ТВ (ВИДЕО)
13 марта, 23:00Crazy News
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Телеканал «Россия 1» анонсировал выход многосерийного фильма «Ненастье», съемки которого проходили в Нижнем Тагиле, а также других городах России. Работа съемочной бригады в самом разгаре, передает федеральный телеканал.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова. Картина повествует о жизни водителя автобуса, который ранее вернулся с Афганской войны. Действие по сюжету происходит в 90-х.
В съемках задействованы такие актёры, как Сергей Маковецкий, Александр Яценко, Татьяна Лялина, Александр Горбатов, Александр Голубев.
Помимо Нижнего Тагила съемки проходят в Крыму, Подмосковье, Волгограде и Москве.
Напомним, на проспекте Мира в Нижнем Тагиле прошли съемки самой эффектной сцены погони с переворотом автомобиля. На несколько дней улицы стали съемочной площадкой, а жители города «попали в прошлое»: пешеходы были одеты в старомодную одежду, на улицах стояли атрибуты из 90-х.
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