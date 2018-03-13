Выход фильма «Ненастье», снимавшегося в Нижнем Тагиле, анонсирован на ТВ (ВИДЕО)

Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова. Картина повествует о жизни водителя автобуса, который ранее вернулся с Афганской войны. Действие по сюжету происходит в 90-х.

Напомним, на проспекте Мира в Нижнем Тагиле прошли съемки самой эффектной сцены погони с переворотом автомобиля. На несколько дней улицы стали съемочной площадкой, а жители города «попали в прошлое»: пешеходы были одеты в старомодную одежду, на улицах стояли атрибуты из 90-х.