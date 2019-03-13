Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов одобрил на Колыме изготовление колбасы из тюленей

Колбасу изготавливает частная компания, которая получила право охоты на тюленей два года назад. Количество убитых ради производства колбасы животных насчитывает около 140.

В правительстве региона рассказали, что мясо тюленей очень полезно и обладает низкой калорийностью:

Такой продукции не делали даже во времена СССР.

Также в пресс-службе региона пояснили, что на Дальнем Востоке обитает около 50 тысяч тюленей, поэтому нехватки сырья для колбасы не будет.