Музей памяти снесенной телебашни откроется в Екатеринбурге
Сегодня, 06:30Crazy NewsФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Музей, посвященный снесенной телебашне, появится в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Музей разместится в одном из кафе уральской столицы. Экспонатами станут предметы, связанные со взорванной телебашней.
Организовать музей решила инициативная группа горожан. По их мнению, башня была символом Екатеринбурга, и многие хотели бы соприкоснуться с ее историей.
Пока экспозиция будет временной и проработает семь дней, но организаторы не исключают возможность создания постоянного музея снесенной телебашни.
Башню снесли 24 марта прошлого года. До этого противники сноса объекта в знак протеста поднялись на башню и отказывались слезать оттуда, пишет URA.RU.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей