Музей памяти снесенной телебашни откроется в Екатеринбурге

Музей разместится в одном из кафе уральской столицы. Экспонатами станут предметы, связанные со взорванной телебашней.

Организовать музей решила инициативная группа горожан. По их мнению, башня была символом Екатеринбурга, и многие хотели бы соприкоснуться с ее историей.

Пока экспозиция будет временной и проработает семь дней, но организаторы не исключают возможность создания постоянного музея снесенной телебашни.