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Деревянные кресты с венками четыре часа простояли в ямах на дороге в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Деревянные кресты с венками четыре часа простояли в ямах на дороге в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 апреля 2016, 18:25Crazy NewsДенис Таратонов
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