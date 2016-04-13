Деревянные кресты с венками четыре часа простояли в ямах на дороге в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Мрачные инсталляции недолго стояли на дороге. Через 3-4 часа приехал грузовик «Тагилдорстроя», куда они и были погружены:

Нам поступила жалоба о том, что на улице Верхняя Черепанова лежат кресты и венки. Мы получили заявку на уборку мусора. Все посторонние предметы были с дороги убраны в течение 20 минут после поступления заявки. Их увезли на полигон твердых бытовых отходов сообщил начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов журналисту TagilCity.ru.

Стоит заметить, что кресты появляются на дорогах Нижнего Тагила не в первый раз. Практически ровно 5 лет назад на улице Окунева на Вагонке появился крест. Таким образом автолюбители пытались привлечь внимание тогдашнего мэра Нижнего Тагила, Валентины Исаевой, к дорожным проблемам.