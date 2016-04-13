Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Сотрудники военкомата будут проверять аккаунты призывников в социальных сетях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Сотрудники военкомата будут проверять аккаунты призывников в социальных сетях

13 апреля 2016, 10:00Crazy NewsПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»