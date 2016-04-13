Сотрудники военкомата будут проверять аккаунты призывников в социальных сетях

Предполагается, что это поможет специалистам составить психологический портрет призывника. Особое внимание интернет-активности призывника будет уделяться в том случае, если возникают сомнения в его психологическом здоровье.

Да, на пресс-конференции с ТАСС наш руководитель рассказал о такой инициативе подтвердили в военном комиссариате Свердловской области журналисту TagilCity.ru.

TagilCity.ru напоминает о том, что весенний призыв 2016 года начался 1 апреля. Призвать на службу в вооружённые силы планируется более 4000 жителей Свердловской области.