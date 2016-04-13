Сотрудники военкомата будут проверять аккаунты призывников в социальных сетях
13 апреля 2016, 10:00Crazy NewsПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Информация об этом накануне появилась в СМИ Свердловской области.
Предполагается, что это поможет специалистам составить психологический портрет призывника. Особое внимание интернет-активности призывника будет уделяться в том случае, если возникают сомнения в его психологическом здоровье.
Да, на пресс-конференции с ТАСС наш руководитель рассказал о такой инициативе подтвердили в военном комиссариате Свердловской области журналисту TagilCity.ru.
TagilCity.ru напоминает о том, что весенний призыв 2016 года начался 1 апреля. Призвать на службу в вооружённые силы планируется более 4000 жителей Свердловской области.
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей