В Екатеринбурге колдуна, который обезглавил петуха во имя спасения Украины, суд направил лечить психику (ФОТО)

Напомним, осенью 2014 года уральский колдун Антон Симаков пригласил в свой офис репортеров. В присутствии журналистов маг провел обряд жертвоприношения: он отрезал голову петуху и окропил кровью птицы православный покров. По словам самого «магистра магии вуду», совершая ритуал, он хотел «убить» президента Петра Порошенко. Тогда, по его мнению, закончится война на Украине.

Журналист Максим Румянцев, увидев видео кровавого обряда в Интернете, написал заявление об оскорблении своих чувств в полицию. Обращение журналиста, а также православные атрибуты, используемые во время жертвоприношения, послужили поводом привлечения Симакова к уголовной ответственности по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, имеющие своей целью оскорбление религиозных чувств верующих».

Накануне в Екатеринбурге состоялось судебное заседание. Суд назначил черному магу лечение в психонервологическом диспансере. В СУ СКР пояснили, что основанием для направления подсудимого в лечебницу послужил ряд проведенных психолого-психических экспертиз, в которых принимали участие лингвисты, культурологи и религиоведы.

Сам Симаков себя сумасшедшим не считает, аргументируя это тем, что ежедневно люди молятся о том же самом, но психами их никто не считает. Уральский колдун убежден, что дело сфабриковано и его подставили. Сегодня в полдень Симаков готов пообщаться с представителями свердловских СМИ.

В апреле эпатажный депутат Владимир Жириновский выиграл суд по иску о уральцах-«дебилах».