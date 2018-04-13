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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин пытался продать переделанный из прибора для отбивания мяса кастет (ФОТО)

13 апреля 2018, 15:35Добавить новость
Нижний Тагил,кастет,оружие,уголовное дело,самооборона,интернет,молодой человек,полиция
18-летний житель Нижнего Тагила хотел продать через интернет кастет, изначально предназначенный для отбивания мяса.

9 апреля молодой человек был задержан полицейскими. Он пояснил, что заказал кастет 2 года назад через интернет из Китая и сам переделал его для самообороны.

Экспертиза показала, что данный предмет является холодным оружием. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело, пишет «Тагильский рабочий».

15 марта Екатеринбуржец был задержан в Кольцово с оружием ниндзя.


Нижний Тагил,кастет,оружие,уголовное дело,самооборона,интернет,молодой человек,полицияНижний Тагил,кастет,оружие,уголовное дело,самооборона,интернет,молодой человек,полиция
Фото: линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил
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