Тагильчанин пытался продать переделанный из прибора для отбивания мяса кастет (ФОТО)
13 апреля, 15:35Crazy News
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18-летний житель Нижнего Тагила хотел продать через интернет кастет, изначально предназначенный для отбивания мяса.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 апреля молодой человек был задержан полицейскими. Он пояснил, что заказал кастет 2 года назад через интернет из Китая и сам переделал его для самообороны.
Экспертиза показала, что данный предмет является холодным оружием. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело, пишет «Тагильский рабочий».
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Фото: линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил
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