Генерал оторвал ручку военного автомобиля, пытаясь открыть дверь для президента (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства хотел осмотреть салон нового автомобиля УАЗ, генерал Александр Шевченко вызвался помочь и открыть дверь. Однако дверь не поддавалась, максимальное приложение усилий закончилось тем, что он оторвал ручку автомобиля. Произошедшее развеселило Владимира Путина. Он, шутя, похвалил генерала, сообщает Life.ru.

По одной из версий, дверь нельзя было открыть с помощью силы по причине того, что они автоматически блокируются, пока двигатель автомобиля не заведён.