Генерал оторвал ручку военного автомобиля, пытаясь открыть дверь для президента (ФОТО, ВИДЕО)
13 мая 2016, 11:50Crazy NewsПавел Щербина
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Инцидент произошёл вчера во время посещения Владимиром Путиным демонстрации новой военной техники в Сочи.
Глава государства хотел осмотреть салон нового автомобиля УАЗ, генерал Александр Шевченко вызвался помочь и открыть дверь. Однако дверь не поддавалась, максимальное приложение усилий закончилось тем, что он оторвал ручку автомобиля. Произошедшее развеселило Владимира Путина. Он, шутя, похвалил генерала, сообщает Life.ru.
По одной из версий, дверь нельзя было открыть с помощью силы по причине того, что они автоматически блокируются, пока двигатель автомобиля не заведён.
ФОТО: Life.ru, Алексей Голенищев
Видео: Life.ru
© Эрик Х., TagilCity.ru
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