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Генерал оторвал ручку военного автомобиля, пытаясь открыть дверь для президента (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Генерал оторвал ручку военного автомобиля, пытаясь открыть дверь для президента (ФОТО, ВИДЕО)

13 мая 2016, 11:50Crazy NewsПавел Щербина
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