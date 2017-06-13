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Таксисты закрасили двойную сплошную линию в Нижнем Тагиле для своего удобства: нарушителей найдет и накажет полиция (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Таксисты закрасили двойную сплошную линию в Нижнем Тагиле для своего удобства: нарушителей найдет и накажет полиция (ФОТО)

13 июня 2017, 15:50Crazy NewsПавел Щербина
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