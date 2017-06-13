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Водитель перевернулся в автомобиле на трассе под Екатеринбургом и напился после ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель перевернулся в автомобиле на трассе под Екатеринбургом и напился после ДТП

13 июня 2017, 08:15Crazy News
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