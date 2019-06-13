В столице Урала запустят трамвай для любителей вина

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Экскурсионный трамвай, в котором будут проводиться дегустации вин, запустят в Екатеринбурге, сообщает «Регион онлайн».
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторы позаимствовали идею создания винного трамвая в Европе. Подобный курсирует по Хельсинки. Основатель Музея маленьких историй Ольга Акименко считает, что подобный формат может стать популярен в Екатеринбурге. О вине будет рассказывать сомелье Татьяна Ветлужских.
Формат дегустации, по мнению организаторов, привлечет пассажиров и даст возможность екатеринбуржцам по-новому взглянуть на историю города.
Ольга Акименко отметила, что они намерены «разрушить стереотипы», оставшиеся после «сухого закона».
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