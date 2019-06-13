В столице Урала запустят трамвай для любителей вина

Организаторы позаимствовали идею создания винного трамвая в Европе. Подобный курсирует по Хельсинки. Основатель Музея маленьких историй Ольга Акименко считает, что подобный формат может стать популярен в Екатеринбурге. О вине будет рассказывать сомелье Татьяна Ветлужских.