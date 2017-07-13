Голую танцовщицу ищет полиция Нижней Салды (ВИДЕО)

В Нижней Салде было снято видео, на котором голая девушка в неадекватном состоянии танцует перед большим скоплением народа.

В этот день в городе отмечались сразу два праздника: День рождения ВСМПО и День молодежи. Как сообщает URA.RU, местным полицейским этот танцевальный номер не попался на глаза, но если будет установлена личность этой девушки, то ее могут оштрафовать, как минимум, за мелкое хулиганство.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области так комментирует данное видео:

Судя по поведению молодой дамы, она явно была в неадекватном состоянии. Очевидно употребила чрезмерную дозу алкоголя или какое-то запрещенное вещество. Нормальный человек, тем более девушка, так вести бы себя не стал в присутствии большого количества людей противоположного пола. Но ввиду того, что на дворе было темное время суток и место явно не самое оживленное, сообщений и заявлений о «выдающейся танцовщице» в полицию не поступало.