Грязь с фестиваля «Нашествие» продается в Тверской области
13 июля 2017, 20:50Crazy News
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Любой желающий может приобрести грязь с площадки музыкального фестиваля «Нашествие», который проходил в Тверской области с 7 по 9 июля. Жижу продают в пол-литровых банках за 1000 рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Объявление о продаже грязи с «Нашествия» появились в Тверской области на бесплатных досках в интернете, сообщает Уралинформбюро. Продавец утверждает, что грязь в банках поможет в серые будни вспомнить про позитивные впечатления от фестиваля.
Во время проведения «Нашествия-2017» организаторы не учли погодный фактор, и гости наслаждались выступлением любимых групп под проливным дождём. Позже сотрудники МЧС вытаскивали застрявшие машины из жижи. Именно грязь, которую месили гости ногами, и решил продавать предприимчивый торговец в сети.
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