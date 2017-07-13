Мужчина с миллионом рублей в кармане куртки был задержан служебной собакой в аэропорту Екатеринбурга
13 июля 2017, 08:00Crazy News
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В аэропорту Екатеринбурга был задержан пассажир, который намеревался провести незадекларированную крупную сумму денег.
Сюжеты: Екатеринбург
Овчарка Мики, специализирующаяся на обнаружении денег и психотропных веществ, учуяв купюры, села возле рамки металлоискателя для привлечения внимания кинолога.
При досмотре у мужчины было обнаружено более миллиона рублей. Он планировал лететь с ними в Баку, спрятав в кармане куртки. Сейчас нарушителю грозит штраф до 400 тысяч рублей, передает Наша газета.
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