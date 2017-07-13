Жительницу Екатеринбурга не пропустили через границу Турции из-за тезки-хулиганки (ФОТО)

Семейная пара из Екатеринбурга вылетела в Анталию на отдых. На границе выяснилось, что полная тезка женщины совершила какое-то хулиганство в Турции в 2012 году. В результате мужа в страну пустили, а его жену, Ольгу, задержали на границе, запретив въезд.

Молодые супруги обратились за помощью к консулу, родственники оперативно собрали и выслали документы, но это не помогло.

Было принято решение – депортировать Ольгу обратно, в Екатеринбург. Женщине пришлось купить билет стоимостью $300. Но и здесь возникли проблемы: в самолет женщину тоже не пустили.

Фото: Е1.RU

Родственник Ольги связался с экстренной службой «Библио Глобус», которая екатеринбурженке не помогла. Реальную помощь смог оказать лишь Департамент внутренних дел РФ по угрозе жизни, здоровью и безопасности российских граждан за рубежом. Ольгу посадили на самолет. Сегодня ночью она вернётся в Екатеринбург, сообщает Е1.RU. Кто оплатит Ольге стоимость путевки и билет, остается неясно.