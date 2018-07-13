Велосипедист в Екатеринбурге ударил пешехода кирпичом по голове

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В Екатеринбурге на остановке «Авиационная» произошла драка между пешеходом и велосипедистом.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Велосипедист ударил пешехода кирпичом по голове.
Очевидцы происшествия сообщают, что пешехода впоследствии увезли в больницу, но не госпитализировали.
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Свидетели случившегося вызвали полицию, которая забрала велосипедиста в отделение.
Видео
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Видео: E1.ru
Ведется расследование по факту происшествия.
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