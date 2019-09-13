В Екатеринбурге на сцене театра юного зрителя показали изнасилование
Сегодня, 12:39Crazy NewsФото: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
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В рамках фестиваля «Реальный театр» в ТЮЗе в Екатеринбурге прошел показ постановки «Ревизор» в современной интерпретации, оказалось, что на сцене находятся голые мужчины и женщины, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Кроме того, в постановке показана сцена насилия — после свадьбы Хлестаков срывает одежду со своей молодой жены и кидает на кровать, где происходит имитация полового акта. Все действо происходит на глазах у детей, которых в зале оказалось немало.
При этом на рекламной афише указано возрастное ограничение 18+, что подразумевает наличие сцен эротического характера. Однако дети все-же оказались в зале в сопровождении своих родителей.
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