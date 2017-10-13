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Новости Нижнего Тагила

Дружелюбная лиса поселилась в парке в Екатеринбурге (ФОТО)

13 октября 2017, 11:00Добавить новость
город,Екатеринбург,парк,лиса,животное,люди,ЖБИ

В Екатеринбурге в парке на ЖБИ среди людей, никого не опасаясь, бегает лиса.

О животном рассказали горожане в соцсетях, им даже удалось сфотографировать лисицу. Видно, что животное ищет пропитание, но, при этом почему-то ведет себя не как дикое животное: совершенно не боится людей.

Очевидцы стали строить предположения, что лиса могла быть домашней и сбежала от хозяев или от нее избавились.

Но есть и противники появления в парке животного:

Она бешеная, осторожнее, - пишет один из читателей паблика.



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Фото: Типичный Екатеринбург

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