Сова как из «Хогвартса» замечена в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Фотографии хищной птицы, видовую принадлежность которой специалисты определили как неясыть семейства совиных, опубликовал в одном из городских сообществ Владимир Д.
Прилетел сегодня к нам на ГГМ, -- поделился с подписчиками сообщества [ТТ] тагильчанин.
Фото: [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 октября, 2017 г.
Тагильчане проявили большой интерес к хищной лесной птице, по непонятным причинам наведавшейся к нам в Нижний Тагил. Некоторые из тагильчан обратили внимание на её сходство с совой Буклей из вселенной Гарри Поттера.
Письмо из Хогвартса принесла, -- прокомментировала фотографии Ирина П.
Редакция TagilCity.ru выяснила у специалистов, стоит ли горожанам беспокоиться за птицу или из-за её появления.
Неясыти периодически бывают в городах. Они питаются в основном грызунами и так бывает, что в лесу пищи становится недостаточно. По тем или иным причинам. Мыши и крысы в Нижнем Тагиле встречаются, не исключено, что эта птица охотится на них. Однако за своих домашних питомцев - будь то кошки или собаки, живущие на приусадебных участках частного сектора, переживать не стоит. Эти животные слишком крупные для неё, -- рассказала журналистам TagilCity.ru заведующая кафедрой естественных наук и физико-математического образования НТГСПИ Ольга Полявина.