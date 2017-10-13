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Новости Нижнего Тагила

Сова как из «Хогвартса» замечена в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 октября 2017, 18:25Добавить новость
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Хищная птица неясыть из семейства совиных замечена в Нижнем Тагиле жителями района ГГМ. 

Фотографии хищной птицы, видовую принадлежность которой специалисты определили как неясыть семейства совиных, опубликовал в одном из городских сообществ Владимир Д.

 

Прилетел сегодня к нам на ГГМ, -- поделился с подписчиками сообщества [ТТ] тагильчанин.

 

 

 

Нижний Тагил,крысы,мыши,сова,неясыть,птица,животные,хищник,ггм

Фото: [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 октября, 2017 г.


Тагильчане проявили большой интерес к хищной лесной птице, по непонятным причинам наведавшейся к нам в Нижний Тагил. Некоторые из тагильчан обратили внимание на её сходство с совой Буклей из вселенной Гарри Поттера.

 

Письмо из Хогвартса принесла, -- прокомментировала фотографии Ирина П.


Редакция TagilCity.ru выяснила у специалистов, стоит ли горожанам беспокоиться за птицу или из-за её появления.

 

Неясыти периодически бывают в городах. Они питаются в основном грызунами и так бывает, что в лесу пищи становится недостаточно. По тем или иным причинам. Мыши и крысы в Нижнем Тагиле встречаются, не исключено, что эта птица охотится на них. Однако за своих домашних питомцев - будь то кошки или собаки, живущие на приусадебных участках частного сектора, переживать не стоит. Эти животные слишком крупные для неё, -- рассказала журналистам TagilCity.ru заведующая кафедрой естественных наук и физико-математического образования НТГСПИ Ольга Полявина. 

 

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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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