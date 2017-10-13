Сова как из «Хогвартса» замечена в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Хищная птица неясыть из семейства совиных замечена в Нижнем Тагиле жителями района ГГМ.

Фотографии хищной птицы, видовую принадлежность которой специалисты определили как неясыть семейства совиных, опубликовал в одном из городских сообществ Владимир Д.

Прилетел сегодня к нам на ГГМ, -- поделился с подписчиками сообщества [ТТ] тагильчанин.

Фото: [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 октября, 2017 г.



Тагильчане проявили большой интерес к хищной лесной птице, по непонятным причинам наведавшейся к нам в Нижний Тагил. Некоторые из тагильчан обратили внимание на её сходство с совой Буклей из вселенной Гарри Поттера.

Письмо из Хогвартса принесла, -- прокомментировала фотографии Ирина П.



Редакция TagilCity.ru выяснила у специалистов, стоит ли горожанам беспокоиться за птицу или из-за её появления.